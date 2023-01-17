İngiltere'de yüzlerce polis için taciz incelemesi başlatıldı! David Carrick seri tecavüzcü olduğunu itiraf etmişti

İngiltere'de sapık polis dehşeti büyüyor. Ülkenin başkenti Londra'da görev yapan 800'den fazla polis için cinsel taciz ve ev içi şiddet şikayeti oluşturulduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında gündem olan haberde söz konusu polisler için inceleme başladığı belirtildi. David Carrick adlı bir polis de çok sayıda kadına tecavüz ettiğini itiraf etmişti.