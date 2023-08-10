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İngiltere’de yüzen hapishane krizi

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Giriş: 10.08.2023 10:02
İngiltere'nin düzensiz göçmenler için planladığı 'yüzen hapishane' Bibby Stockholm tartışmaların merkezinde kalmayı sürdürüyor. Hükümet dün göçmenleri taşımaya başladı. Eleştiriler peş peşe gelirken göçmen destekçisi gruplar, göçmenlerin günah keçisi ilan edildiğine dikkat çekti. Hükümetin gözleri başka yere çevirerek gerçek sorunları gizlediğini öne sürdü.
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İngiltere’de yüzen hapishane krizi
İngiltere’de yüzen hapishane krizi
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