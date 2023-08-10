10 Ağustos 2023, Perşembe
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İngiltere’de yüzen hapishane krizi
İngiltere'nin düzensiz göçmenler için planladığı 'yüzen hapishane' Bibby Stockholm tartışmaların merkezinde kalmayı sürdürüyor. Hükümet dün göçmenleri taşımaya başladı. Eleştiriler peş peşe gelirken göçmen destekçisi gruplar, göçmenlerin günah keçisi ilan edildiğine dikkat çekti. Hükümetin gözleri başka yere çevirerek gerçek sorunları gizlediğini öne sürdü.