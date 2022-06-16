16 Haziran 2022, Perşembe
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İngiltere’de “yasak aşk” cinayeti! Karısını 40 yıl foseptikte sakladı
İngiltere'de 40 yıl önce ortadan kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kadının cesedi öyle bir yerde bulundu ki. Cinayeti işlediğini kabul etmeyen koca, suçu seri katile attı. Ama gerçekler gün yüzüne çıkıyor.