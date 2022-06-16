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İngiltere’de “yasak aşk” cinayeti! Karısını 40 yıl foseptikte sakladı

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Giriş: 16.06.2022 11:56
Güncelleme:16.06.2022 11:56
İngiltere'de 40 yıl önce ortadan kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kadının cesedi öyle bir yerde bulundu ki. Cinayeti işlediğini kabul etmeyen koca, suçu seri katile attı. Ama gerçekler gün yüzüne çıkıyor.
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