İngiltere’de tek kullanımlık plastik yasağı! Para cezası kesilecek

İngiltere'de plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasak yürürlüğe girdi. Artık, tek kullanımlık bu plastik ürünleri kullanan işletmeler cezaya tabi tutulacak. Ancak süpermarketler tarafından kullanılan plastik ürünleri bu kapsama dahil değil.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN