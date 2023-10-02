02 Ekim 2023, Pazartesi
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İngiltere’de tek kullanımlık plastik yasağı! Para cezası kesilecek
İngiltere'de plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasak yürürlüğe girdi. Artık, tek kullanımlık bu plastik ürünleri kullanan işletmeler cezaya tabi tutulacak. Ancak süpermarketler tarafından kullanılan plastik ürünleri bu kapsama dahil değil.