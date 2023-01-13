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İngiltere’de sağlıkta ırkçılık artıyor! Siyahilere organ nakli ayrımcılığı

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 13:31
İngiltere'de sağlıkta ırkçılık had safhada. Siyahilerin organ nakli için bekleme süresi artıyor. Belçika'da da doğurmak üzereyken hastaneye getirilen mülteci kadın geri gönderildi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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