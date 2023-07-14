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İngiltere'de sağlık krizi! Ülkede doktorlar 5 gün greve gitti

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 14:53
İngiltere'de doktorlar 5 günlük greve gidiyor. Binlerce hasta randevusu iptal edildi. Ülkede yaşanan sağlık krizine ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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