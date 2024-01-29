İngiltere’de sağlık krizi! Sağlık sistemi neden düzelmiyor?

İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor. Ülkede hastaneye başvurularda bekleme süresi 4 saati buluyor. Aile hekimine başvuran 20 kişiden biri ise en az dört hafta sırada bekliyor.

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