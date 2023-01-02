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İngiltere'de sağlık krizi! Hastanelerde her hafta 300 ile 500 kişi hayatını kaybediyor

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 15:43
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlık hizmeti yetersizliğinden her hafta 300 ile 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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