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İngiltere'de ''Rus Oligark'' avı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2022 16:42
İngiltere'de yaptırım uygulanan Rus Oligarkların mülklerinin, savaştan kaçarak bu ülkeye sığınan Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılıp kullanılamayacağı değerlendiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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