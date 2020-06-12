12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere'de polise saldırı anbean kameraya böyle yansıdı |Video

İngiltere'de polise saldırı anbean kameraya böyle yansıdı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2020 15:37
Güncelleme:12.06.2020 17:33
ABD siyahi George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından başlayan protestolar İngiltere'de bambaşka bir hal aldı. Başkent Londra'da bir polis memuru şüpheli birini gözaltına aldığı sırada yoldan geçen grubun saldırısına uğradı. O anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

Görev başındaki polise saldırdılar. Bir de üstüne selfie çektiler. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan...

Saldırı olayı ihbarını alan polis ekipleri olaya yerine gittiklerinde iki zanlıyla karşılaştı.

İNGİLİZ POLİSİNE SOKAK ORTASINDA BAŞKALDIRI

Bunun üzerine zanlıları gözaltına almak istediler.

Ancak, polisler hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Zanlılardan biri polislere saldırdı.

Polis ile zanlı arasında yaşana boğuşma sırasında, olay yerinden bir grup geçti.

Asıl skandal işte bundan sonra yaşandı. Oradan geçen grup önce olanları telefon kameralarıyla kaydetti.

Ardından onlarda polislere saldırdı.

İngiliz polis teşkilatı arbede esnasında 2 polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

Polis memuruna saldıran kişilerin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Rusya'da korkulan oldu
Rusya'da korkulan oldu
Son model gelin arabası
Son model gelin arabası
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
Daha Fazla Video Göster