İngiltere'de polise saldırı anbean kameraya böyle yansıdı |Video

ABD siyahi George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından başlayan protestolar İngiltere'de bambaşka bir hal aldı. Başkent Londra'da bir polis memuru şüpheli birini gözaltına aldığı sırada yoldan geçen grubun saldırısına uğradı. O anlar anbean kameralara böyle yansıdı.

Görev başındaki polise saldırdılar. Bir de üstüne selfie çektiler. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan...

Saldırı olayı ihbarını alan polis ekipleri olaya yerine gittiklerinde iki zanlıyla karşılaştı.

İNGİLİZ POLİSİNE SOKAK ORTASINDA BAŞKALDIRI

Bunun üzerine zanlıları gözaltına almak istediler.

Ancak, polisler hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Zanlılardan biri polislere saldırdı.

Polis ile zanlı arasında yaşana boğuşma sırasında, olay yerinden bir grup geçti.

Asıl skandal işte bundan sonra yaşandı. Oradan geçen grup önce olanları telefon kameralarıyla kaydetti.

Ardından onlarda polislere saldırdı.

İngiliz polis teşkilatı arbede esnasında 2 polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

Polis memuruna saldıran kişilerin ise gözaltına alındığı kaydedildi.