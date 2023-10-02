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İngiltere'de patlama!

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Giriş: 02.10.2023 23:46
Güncelleme:02.10.2023 23:46
İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarında biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, yetkililerden patlamayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İngiltere’de patlama!
İngiltere'de patlama!
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