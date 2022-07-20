İngiltere’de marketlere hırsızlık önlemi! Gıda ürünlerine kilit

Salgın ve savaşın ardından artan ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenen ülkelerden biri de İngiltere. 1970'lerden bu yana en büyük enflasyon krizinin yaşandığı ülkede hırsızlık vakaları artınca süper marketlerde temel gıda ürünleri dahi kilit altına alınmak zorunda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN