18 Haziran 2023, Pazar
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İngiltere'de mağazacılık sektörü krizde! Elbiseler kiloyla satılıyor! İkinci el kıyafet satışında patlama
İngiltere’de enflasyonla alım gücü düşenler ikinci el kıyafetlere yöneldi. Dar gelirli İngiliz vatandaşları ikinci elde kilogram ile ürün satan mağazalardan alışveriş yapıyor. Ürünlerin kilosu 30 ila 110 pound arasında...