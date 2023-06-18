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İngiltere'de mağazacılık sektörü krizde! Elbiseler kiloyla satılıyor! İkinci el kıyafet satışında patlama

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Giriş: 18.06.2023 12:40
İngiltere’de enflasyonla alım gücü düşenler ikinci el kıyafetlere yöneldi. Dar gelirli İngiliz vatandaşları ikinci elde kilogram ile ürün satan mağazalardan alışveriş yapıyor. Ürünlerin kilosu 30 ila 110 pound arasında...
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