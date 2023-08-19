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İngiltere'de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

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Giriş: 19.08.2023 13:49
İngiltere'de kan donduran bir katliam yaşandı. Chester kentinde Lucy Letby isimli hemşire, 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte ederek ölümüne neden oldu. Yargı da bu konuda kararını verdi ve şüpheli sıfatıyla yargılanan Letby, jüri tarafından suçlu bulundu. Diğer yandan Letby gözaltına alındktan sonra evinde yapılan aramada, "Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytani bir insanım. "BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM" yazılı bir not bulunmuştu.
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