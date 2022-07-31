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İngiltere'de liderlik yarışı sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 15:28
İngiltere'de Başbakanlık ve muhafazakar parti liderliği yarışı sürüyor. Yarışın son iki adayı Rishi Sunak ve Liz Truss seçim mitinglerine başladı. Sunak'tan rakibi Truss'la ilgili bir itiraf da geldi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktaracak.
İngiltere’de liderlik yarışı sürüyor
İngiltere'de liderlik yarışı sürüyor
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