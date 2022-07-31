İngiltere’de liderlik yarışı sürüyor

İngiltere'de Başbakanlık ve muhafazakar parti liderliği yarışı sürüyor. Yarışın son iki adayı Rishi Sunak ve Liz Truss seçim mitinglerine başladı. Sunak'tan rakibi Truss'la ilgili bir itiraf da geldi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktaracak.