İngiltere’de kraliyet hasta! Kralın görev ve yetkilerini kim üstlenecek?

İngiliz kraliyet ailesi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Prenses Kate’in ameliyatı ve Kral Charles'a konan kanser teşhisi sonrası resmi görevleri üstlenen en kıdemli kraliyet mensubu Kraliçe Camilla görevine ara veriyor. Kralın görevini ve yetkilerini kim üstlenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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