İngiltere’de Kraliçe Elizabeth için platin jübile kutlaması

İngiltere, tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth için görkemli "platin" yıl dönümünü kutluyor. İngiltere'de kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil bugün başladı. Dört gün boyunca ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve sokak partileri düzenlenecek.

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