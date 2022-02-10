İngiltere’de Kovid-19 kısıtlamaları kalkıyor! İsveç’te kısıtlama devri sona erdi

Koronavirüs kısıtlamaları dünyanın dört bir yanında yavaş yavaş sona eriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısıtlamaların planlanandan bir ay erken kaldırılacağını açıkladı. İsveç'te kısıtlama devri sona ererken Avustralya 2 yıl sonra ilk kez sınırlarını açma kararı aldı.

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