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İngiltere’de Kovid-19 kısıtlamaları kalkıyor! İsveç’te kısıtlama devri sona erdi

A Haber
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Giriş: 10.02.2022 09:51
Koronavirüs kısıtlamaları dünyanın dört bir yanında yavaş yavaş sona eriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısıtlamaların planlanandan bir ay erken kaldırılacağını açıkladı. İsveç'te kısıtlama devri sona ererken Avustralya 2 yıl sonra ilk kez sınırlarını açma kararı aldı.
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