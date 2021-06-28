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İngiltere'de korkutan patlama! Metro istasyonu alev aldı

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Giriş: 28.06.2021 17:13
Son dakika haberi... İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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