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İngiltere'de "Kanser Fırtınası"

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 14:28
İngiltere'de adeta kanser fırtınası yaşanıyor. Sağlık sistemindeki aksaklıklar ve Kovid-19 endişesi nedeniyle aksatılan kontroller kanserden ölümleri artırdı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Başkent Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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