26 Temmuz 2022, Salı
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İngiltere'de iki aday karşılıklı vaatlerini sıraladı
İngiltere Başbakanlık yarışında son ikiye kalan Liz truss ve Rishi Sunak, ilk kez baş başa tartışma programına katıldı. Ekonomik vaatlerin öne çıktığı programda, öne çıkan isim kim oldu? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.