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İngiltere'de iki aday karşılıklı vaatlerini sıraladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 14:00
İngiltere Başbakanlık yarışında son ikiye kalan Liz truss ve Rishi Sunak, ilk kez baş başa tartışma programına katıldı. Ekonomik vaatlerin öne çıktığı programda, öne çıkan isim kim oldu? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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