İngiltere'de hükümet krizi! Boris Johnson'ın yerine kim gelecek? İşte adı öne çıkan isimler

İngiltere'de kabinenin darbesiyle Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson, yeni bir başbakan gelinceye kadar görevinin başında kalacağını açıkladı. İngiliz basınında adı öne 8 isim belli oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, adı öne çıkan isimleri değerlendirdi.