İngiltere’de hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza herhangi bir müdahalede bulunmaması ve olayın ardından sosyal medyadan gence yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.