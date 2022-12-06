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İngiltere’de hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

AA
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Giriş: 06.12.2022 15:40
İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza herhangi bir müdahalede bulunmaması ve olayın ardından sosyal medyadan gence yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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