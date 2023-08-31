31 Ağustos 2023, Perşembe
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İngiltere'de havacılık krizi! 200 bin yolcu havalimanlarında bekliyor
Başını grev ve krizlerden kaldıramayan İngiltere'de şimdi de 'hava kaosu' yaşanıyor. Teknik arıza nedeniyle havayolu ulaşımı çöktü. Pazartesiden bu yana ülkeye giriş ve çıkış yapılamıyor. Avrupa genelinde 200 binden fazla yolcu havalimanlarında mahsur bekliyor.