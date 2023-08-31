İngiltere'de havacılık krizi! 200 bin yolcu havalimanlarında bekliyor

Başını grev ve krizlerden kaldıramayan İngiltere'de şimdi de 'hava kaosu' yaşanıyor. Teknik arıza nedeniyle havayolu ulaşımı çöktü. Pazartesiden bu yana ülkeye giriş ve çıkış yapılamıyor. Avrupa genelinde 200 binden fazla yolcu havalimanlarında mahsur bekliyor.