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İngiltere’de haftada 4 gün mesai! Şirketlerin verimliliği arttı, çalışanlar daha mutlu

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 16:16
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başarılı sonuçlar verdi. Şirketlerde verimlilik arttı. Çalışanlar da daha mutlu. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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