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İngiltere'de grevler sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 16:13
İngiltere'de grevler devam ediyor, birçok sektör çalışanı iş bıraktı. Onların başında ise hemşireler geliyor. Ancak başbakan sunak hemşirelerin zam talebini reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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