İngiltere’de Gazze’ye destek eylemi

İngiltere’de binlerce kişi, Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarına karşı sokaklara döküldü. Göstericiler, Gazze’deki katliam ve soykırımın durdurulmasını talep etti. Ablukanın kaldırılması ve insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi istendi. Katılımcılar, dünya kamuoyuna sessiz kalmama çağrısında bulundu. Protestolar, başkent sokaklarında barış ve adalet mesajlarıyla devam etti.

