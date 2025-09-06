06 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları İngiltere'de Gazze'ye destek eylemi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 16:33
İngiltere’de binlerce kişi, Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarına karşı sokaklara döküldü. Göstericiler, Gazze’deki katliam ve soykırımın durdurulmasını talep etti. Ablukanın kaldırılması ve insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi istendi. Katılımcılar, dünya kamuoyuna sessiz kalmama çağrısında bulundu. Protestolar, başkent sokaklarında barış ve adalet mesajlarıyla devam etti.
