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İngiltere'de enerji taban fiyatı uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 16:50
İngiltere enerji piyasası düzenleme kurulu OFGEM elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji fiyatı üst sınırını yıllık yüzde 80 artışla yükselttiğini duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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