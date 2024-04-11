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İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı

İHA
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Giriş: 11.04.2024 14:17
İngiltere’de tren istasyonunda bataryası patlayan elektrikli bisiklet alev aldı. Londra itfaiyesinin açıklamasına göre 21 Martta yaşanan olayda patlamanın ardından alev alan bisiklet kullanılamaz hale gelirken, o sırada bankta oturan yolcular kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.
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Elektrikli bisiklet patladı
Elektrikli bisiklet patladı
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı
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