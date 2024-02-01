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İngiltere’de eczaneler muayeneye başlıyor! Ücret 15 sterlin olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 15:17
İngiltere'de eczanede hasta tedavisi dönemi başlıyor. Alınan yeni kararla eczaneler boğaz ağrısı ve sinüzit gibi yaygın şikayetleri doktor randevusu olmadan muayene edecek.
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İngiltere’de eczaneler muayeneye başlıyor!
İngiltere’de eczaneler muayeneye başlıyor!
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