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İngiltere’de doktorlar grevde! 50 bin pratisyen hekim iş bıraktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:45
İngiltere'de pratisyen hekimler greve gitti. 50 binden fazla doktor maaşların arttırılması ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş bıraktı. Doktorlar taleplerinin karşılanmaması durumunda ocak ayında 6 gün sürecek ve ülke tarihinin en uzun süreli grevi olarak kayıtlara geçecek iş bırakma eylemine hazırlanıyor.
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