İngiltere’de doktorlar grevde! 50 bin pratisyen hekim iş bıraktı

İngiltere'de pratisyen hekimler greve gitti. 50 binden fazla doktor maaşların arttırılması ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş bıraktı. Doktorlar taleplerinin karşılanmaması durumunda ocak ayında 6 gün sürecek ve ülke tarihinin en uzun süreli grevi olarak kayıtlara geçecek iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

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