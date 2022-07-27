27 Temmuz 2022, Çarşamba
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İngiltere’de demiryolu işçileri tekrar grevde! İşçiler daha dazla zam istiyor
İngiltere'de son 40 yılın enflasyonu yaşanıyor. Sendikalar, kamu sektörü çalışanlarına enflasyonun altında zam teklif edilmesine tepki gösteriyor, çalışanlar greve gidiyor. Demir yolu işçileri bugün tekrar greve gitti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.