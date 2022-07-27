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İngiltere’de demiryolu işçileri tekrar grevde! İşçiler daha dazla zam istiyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 16:17
İngiltere'de son 40 yılın enflasyonu yaşanıyor. Sendikalar, kamu sektörü çalışanlarına enflasyonun altında zam teklif edilmesine tepki gösteriyor, çalışanlar greve gidiyor. Demir yolu işçileri bugün tekrar greve gitti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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