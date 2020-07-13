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İngiltere'de çarpıcı koronavirüs araştırması: Grip gibi...

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Giriş: 13.07.2020 21:51
Güncelleme:13.07.2020 22:05
İngiltere'de yapılan bir araştırma koronavirüse yakalananların bağışıklıklarını birkaç ay içerisinde kaybettiğini ortaya koydu. Bu da insanların Kovid-19'a tıpkı gripte olduğu gibi sürekli yakalanabileceğini ortaya koyuyor.

"Koronavirüse grip gibi sürekli yakalanabilirsiniz." İngiltere'de yapılan koronavirüs araştırması bu sonucu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında Londra'daki bir hastaneden hastalar ve sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemleri incelendi.

Virüse karşı savaşan antikorların seviyesinin ilk belirtiler göründüğü andan itibaren yükseldiği ve üç hafta içinde zirveye çıktığı tespit edildi.

Ancak bu antikorların daha sonra hızla azalmaya başladığı görüldü.

Kan testlerine göre hastaların yüzde 60'ı virüsle savaşlarının doruk noktasında güçlü bir antikor tepkisi geliştirdi.

Üç ay sonra bu hastaların sadece 17'sinde bağışıklık seviyesinin korunduğu ortaya çıktı.

Bazı vakalarda ise hiç antikor bulunamadı.

Vücutta virüse karşı üretilen antikorların birkaç ay içerisinde yok olması hastaların yeniden kovid-19'a yakalanabileceğini ortaya koyuyor.

Bu aynı zamanda aşının uzun süre koruma sağlayamayabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları "insanların takviye alması gerekecek ve bir doz yeterli olmayabilecek" yorumunu yapıyor.

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