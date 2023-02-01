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İngiltere'de büyük grev! Öğretmenler ve memurlar toplu yürüyüş yapıyor

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 14:24
İngiltere'de bugüne kadarki en büyük grev yapılıyor. Öğretmenler ve memurlar toplu yürüyüş yapıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den ayrıntıları aktardı.
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