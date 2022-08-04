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İngiltere’de bir annesinin yakarışı! “Oğlumun fişini çekmeyin”

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Giriş: 04.08.2022 11:10
İngiltere’de nisan ayından bu yana komada olan 12 yaşındaki küçük çocuk Archie’nin fişinin çekilme kararına karşı çıkan annesinin hukuk mücadelesi sayesinde durduruldu. Anne Hollie Dance, Türkiye’deki doktorlardan teklif aldıklarını söyledi.
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