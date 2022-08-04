04 Ağustos 2022, Perşembe
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İngiltere’de bir annesinin yakarışı! “Oğlumun fişini çekmeyin”
İngiltere’de nisan ayından bu yana komada olan 12 yaşındaki küçük çocuk Archie’nin fişinin çekilme kararına karşı çıkan annesinin hukuk mücadelesi sayesinde durduruldu. Anne Hollie Dance, Türkiye’deki doktorlardan teklif aldıklarını söyledi.