İngiltere’de bıçaklı saldırı alarmı! 2 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırı alarmı verildi. 17 yaşındaki bir genç park alanında çocuklara saldırdı. İki çocuk yaşamını yitirdi ve 9 kişi de yaralandı.

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