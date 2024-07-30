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İngiltere’de bıçaklı saldırı alarmı! 2 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’de bıçaklı saldırı alarmı! 2 çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.07.2024 08:59
İngiltere'de bıçaklı saldırı alarmı verildi. 17 yaşındaki bir genç park alanında çocuklara saldırdı. İki çocuk yaşamını yitirdi ve 9 kişi de yaralandı.
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İngiltere’de bıçaklı saldırı alarmı!
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