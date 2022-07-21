İngiltere’de başbakanlık yarışında son 2 aday: Sunak ve Truss

İngiltere'de yeni başbakanı da belirleyecek olan Muhafazakar Parti liderlik yarışında son iki aday kaldı. En çok oyu yine Hindistan kökenli Rishi Sunak alırken, Liz Truss ikinci sırada yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN