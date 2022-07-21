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İngiltere’de başbakanlık yarışında son 2 aday: Sunak ve Truss

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 12:18
İngiltere'de yeni başbakanı da belirleyecek olan Muhafazakar Parti liderlik yarışında son iki aday kaldı. En çok oyu yine Hindistan kökenli Rishi Sunak alırken, Liz Truss ikinci sırada yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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