14 Temmuz 2022, Perşembe
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İngiltere’de Başbakanlık yarışı! İlk oylama sonuçları belli oldu
İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık ve genel başkanlık görevlerinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti Milletvekilleri arasında ilk oylama tamamlandı. İlk tur oylamada 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Sunak en fazla oyu aldı, iki aday ise elendi.