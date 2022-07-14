İngiltere’de Başbakanlık yarışı! İlk oylama sonuçları belli oldu

İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık ve genel başkanlık görevlerinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti Milletvekilleri arasında ilk oylama tamamlandı. İlk tur oylamada 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Sunak en fazla oyu aldı, iki aday ise elendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN