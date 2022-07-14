14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere’de Başbakanlık yarışı! İlk oylama sonuçları belli oldu

İngiltere’de Başbakanlık yarışı! İlk oylama sonuçları belli oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 11:22
İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık ve genel başkanlık görevlerinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti Milletvekilleri arasında ilk oylama tamamlandı. İlk tur oylamada 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Sunak en fazla oyu aldı, iki aday ise elendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Başbakanlık yarışı! İşte o isim
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Tilkiden kaçtı sele kapıldı
Balkondan giren dev piton şoke etti
Balkondan giren dev piton şoke etti
Denizin ortasında kalp krizi geçirdi!
Denizin ortasında kalp krizi geçirdi!
Kritik yolculuk! Çantasında neler var?
Kritik yolculuk! Çantasında neler var?
Selfie çekerken yanardağa düştü! Arkadaşları...
Selfie çekerken yanardağa düştü! Arkadaşları...
Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu
Nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu
ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı?
ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı?
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı vurdu
Aşırı sıcaklar Avrupa'yı vurdu
Tahliye emri verildi! O ülke alevlere teslim
Tahliye emri verildi! O ülke alevlere teslim
Yunanistan’dan Meriç’te provokatif tatbikat
Yunanistan'dan Meriç'te provokatif tatbikat
Daha Fazla Video Göster