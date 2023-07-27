İngiltere’de aileler evlerini kaybediyor! Evsiz sayısı 25 yılın zirvesinde

Marketlerde ürünlerin çalınmaması için kilitli dolaplarda satıldığı İngiltere'de aileler de evlerini kaybediyor. Ülkede evsiz ailelerin sayısı son 25 yılın "en yüksek" seviyesine ulaştı.

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