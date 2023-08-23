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İngiltere’de 5 yılda 6 bin mağaza kepenk kapattı! İflasların önüne geçilemiyor

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Giriş: 23.08.2023 16:58
İngiltere'de artan maliyetler ve faiz oranları hayat pahalılığını beraberinde getirdi. Tüketicilerin de kısıtlamalarını azaltması perakende sektöründe krize neden oldu. İngiliz perakende konsorsiyumu verilerine göre ülkede son 5 yılda 6 bin mağaza kepenk kapattı.
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