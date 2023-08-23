İngiltere’de 5 yılda 6 bin mağaza kepenk kapattı! İflasların önüne geçilemiyor

İngiltere'de artan maliyetler ve faiz oranları hayat pahalılığını beraberinde getirdi. Tüketicilerin de kısıtlamalarını azaltması perakende sektöründe krize neden oldu. İngiliz perakende konsorsiyumu verilerine göre ülkede son 5 yılda 6 bin mağaza kepenk kapattı.

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