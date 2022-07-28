28 Temmuz 2022, Perşembe
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İngiltere'de 46 yıl sonra en az yağışlı 6 ay
Avrupa'da kavurucu sıcaklar etkisini artırıyor. İngiltere'de 1976'dan bu yana görülen "en az yağışlı" ilk altı ay yaşandı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan detayları aktardı.