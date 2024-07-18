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İngiltere'de 440 mülteci çocuk nerede? Bakanlık korumasındaki 440 çocuk kayboldu

İngiltere'de 440 mülteci çocuk nerede? Bakanlık korumasındaki 440 çocuk kayboldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.07.2024 12:39
Güncelleme:18.07.2024 12:40
İngiltere'de bakanlığın işlettiği otellere yerleştirilen 440 mülteci çocuğun kaybolduğu ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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İngiltere’de 440 mülteci çocuk nerede?
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