İngiltere tahliyeler için Taliban ile görüştü! Görüşmede neler konuşuldu?

İngiltere, İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştü. İngiliz yetkililerin Katar'da üst düzey Taliban mensuplarıyla bir araya geldiği duyuruldu. Ayrıntıları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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