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İngiltere tahliyeler için Taliban ile görüştü! Görüşmede neler konuşuldu?

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 16:41
İngiltere, İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştü. İngiliz yetkililerin Katar'da üst düzey Taliban mensuplarıyla bir araya geldiği duyuruldu. Ayrıntıları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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