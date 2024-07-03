03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İngiltere seçime gidiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 16:26
İngiltere yarın seçime gidiyor. Genel seçimlerle, 650 seçim bölgesindeki seçmenler Avam Kamarası'nda kendi bölgelerini temsil edecek birer milletvekili seçecek. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kore Yarımadası’ndan kırmızı alarm!
Kore Yarımadası’ndan kırmızı alarm!
İngiltere seçime gidiyor
İngiltere seçime gidiyor
Hindistan’da ayin sırasında izdiham!
Hindistan’da ayin sırasında izdiham!
Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!
"Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!"
Gazzeliler yine göçe zorlandı!
Gazzeliler yine göçe zorlandı!
İsrail ordusunda Netanyahu isyanı!
İsrail ordusunda Netanyahu isyanı!
Kazı çalışmasında facia teğet geçti
Kazı çalışmasında facia teğet geçti
Zehir dolu denizaltıya kıskaç
Zehir dolu denizaltıya kıskaç
ABD’de seçim için geri sayım!
ABD'de seçim için geri sayım!
Hong Kong’un Çin’e devrinin 27 yılı! Teknoloji kutlamalara damga vurdu
Hong Kong’un Çin’e devrinin 27 yılı! Teknoloji kutlamalara damga vurdu
Dünyada sel felaketi!
Dünyada sel felaketi!
Askeri üslerde Charlie alarmı
Askeri üslerde Charlie alarmı
Daha Fazla Video Göster