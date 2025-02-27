27 Şubat 2025, Perşembe
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İngiltere savunma harcamalarını artıracak! Yeni silahlanma mesajı
ABD'nin Avrupa'daki askerlerini çekeceği yönelik beklentiler güçlenirken, İngiltere'den yeni bir adım geldi. Başbakan Starmer, savunma harcamalarının 2027 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2, 5'una çekmeyi taahhüt etti. İngiltere Başbakanı Starmer konuşmasında Rusya'yı hedef aldı ve “Rusya tehdidi sularımızda hava sahamızda sokaklarımızda. Yeni bir dünyadayız.” ifadesini kullandı.