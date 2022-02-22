22 Şubat 2022, Salı
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İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'ya acil uluslararası yaptırım paketi uygulayacaklarını belirterek, bu yaptırımların, "Rusya'nın savaş makinesini destekleyen ekonomik çıkarlarına" darbe indireceğini bildirdi.