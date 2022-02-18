İngiltere Rusya’nın işgal planını yayınladı! Detaylar adım adım anlatıldı

Doğu Avrupa'da savaşın kapıda olduğuna yönelik iddialarını sürdüren İngiltere, suçlamaları bir üst seviyeye taşıdı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna'ya hangi noktalardan gireceğini öngören bir görsel yayınladı. Gerilime ilişkin önemli bir karara imza atan İngiltere, Ukrayna ve Polonya ise üçlü ittifak kurduklarını açıkladı.

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