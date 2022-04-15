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İngiltere Rus oligarklara yönelik yeni yaptırım kararları aldı! 2 Rus oligarkın 10 milyar sterlini donduruldu

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 13:31
İngiltere, Rus oligark Roman Abramoviç'e yakın iki Rus oligarkın 10 milyar sterlin değerindeki varlığını dondurdu. Bunun "İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi" olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan anlattı.
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