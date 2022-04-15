İngiltere Rus oligarklara yönelik yeni yaptırım kararları aldı! 2 Rus oligarkın 10 milyar sterlini donduruldu

İngiltere, Rus oligark Roman Abramoviç'e yakın iki Rus oligarkın 10 milyar sterlin değerindeki varlığını dondurdu. Bunun "İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi" olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan anlattı.

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