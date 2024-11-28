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İngiltere PKK'ya resti çekti! Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı

İngiltere PKK'ya resti çekti! Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 10:36
Hain terör örgütü PKK İngiltere'de de faaliyetlerine sürdürmek istedi ancak İngiliz polisi izin vermedi. İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Biriminden üst düzey yetkili konuya ilişkin açıklamasında asla müsamaha gösterilmeyeceğini söyleyerek "Bu soruşturma tüm toplumu özellikle de Türk ve Kürt topluluklarımızı korumayı amaçlamaktadır. PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu veya hedef alındığını düşünen herkesi benimle iletişime geçmeye çağırıyorum" dedi.
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İngiltere PKK’ya resti çekti! Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı
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