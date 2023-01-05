İngiltere krizlerle boğuşuyor! Sağlık ve ulaşım sektörü grevde

İngiltere'de sağlık ve ulaşım sisteminde Kovid-19 döneminde başlayan çöküş büyüyerek devam ediyor. Uzun süreli mesai ve düşük maaşlara karşı hemşireler ve tren yolu çalışanları eylemlere başladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven ise, İngilizlere mikrofon uzatarak, sağlık ve ulaşım sisteminde yaşanan aksamanın nedenlerini sordu. İşte tüm detaylar…

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