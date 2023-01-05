05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere krizlerle boğuşuyor! Sağlık ve ulaşım sektörü grevde

İngiltere krizlerle boğuşuyor! Sağlık ve ulaşım sektörü grevde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 11:15
İngiltere'de sağlık ve ulaşım sisteminde Kovid-19 döneminde başlayan çöküş büyüyerek devam ediyor. Uzun süreli mesai ve düşük maaşlara karşı hemşireler ve tren yolu çalışanları eylemlere başladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven ise, İngilizlere mikrofon uzatarak, sağlık ve ulaşım sisteminde yaşanan aksamanın nedenlerini sordu. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere krizlerle boğuşuyor!
İngiltere krizlerle boğuşuyor!
Kudüs’te çirkin saldırı!
Kudüs’te çirkin saldırı!
Batı Afrika’da Fransa’ya tepki!
Batı Afrika'da Fransa'ya tepki!
ABD en yetkili 3 ismini seçemiyor
ABD en yetkili 3 ismini seçemiyor
Yeniden faaliyete geçti!
Yeniden faaliyete geçti!
Devrim Muhafızları Komutanı’na suikast!
Devrim Muhafızları Komutanı’na suikast!
Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı!
Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı!
İran İsrail’le savaşa mı hazırlanıyor?
İran İsrail'le savaşa mı hazırlanıyor?
İngiltere’de sağlık krizi
İngiltere'de sağlık krizi
Savaşın geleceğine ilişkin senaryolar neler?
Savaşın geleceğine ilişkin senaryolar neler?
Rusya 2023’te asker sayısını artırıyor!
Rusya 2023'te asker sayısını artırıyor!
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Fransa’da çocuk ilaçları bulunmuyor
Daha Fazla Video Göster